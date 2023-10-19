Богатым туристам на Алтае не хватает хороших дорог, комфорта и сувениров

Коммерческий директор пятизвездочного отеля Altay Village Teletskoe Марина Соловьева рассказала о сложностях организации отдыха на Алтае для взыскательных туристов. В своем выступлении на конференции Ассоциации менеджеров в числе главных проблем она назвала кадровую.

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«Тот персонал, который есть <…> его очень мало, мы возим персонал из крупных городов. Со всеми нужно работать – это и тренинги, и обучение, то есть огромные вложения в каждого сотрудника», – рассказала она.

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Помимо этого, Соловьева обратила внимание на низкий уровень инфраструктуры за пределами отелей: маленький аэропорт, плохое состояние дорог, отсутствие возможности сделать «техническую остановку» в пути (проще говоря, нет туалетов. – Ред.). Это важно, так как только трансфер от аэропорта занимает 3,5 часа. Нарекания вызывает и «непремиальное» качество сувенирной продукции, которую можно купить на Алтае.

Все это усложняет организацию отдыха, так как гости хотят не только находиться на территории пятизвездочного отеля, где все хорошо с сервисом, но и с комфортом посмотреть окрестности. Чтобы обеспечить нужное качество экскурсий и туров по региону, отелю приходится высылать специалистов для подготовки.

«У нас есть тур “Золотое кольцо”, который охватывает другие регионы Алтая. Мы вынуждены делать остановку в базах, красивых местах. Обязательно выезжает наша команда, которая организует питание. Мы везем свое постельное белье. Это однозначно наши автомобили. Мы берем amenities с собой (принадлежности, предоставляемые гостям отеля. – Ред.), то есть полностью все, чтобы как-то смягчить уровень сервиса и объектов размещения в заповедных местах», – поделилась опытом отельер.

«Какие еще проблемы? Есть отток платежеспособного населения из-за событий прошлого сентября, который, впрочем, более-менее реабилитировался после Нового года, но мы все-таки еще наблюдаем, что часть такой аудитории находится за пределами России», – подчеркнула Соловьева.

Она добавила, что еще одним значительным проблемным фактором стал рост стоимости авиабилетов.

«Очень выросла стоимость авиабилетов в регионы. Мы, работая на Алтае, долго ждали, когда к нам придет “Аэрофлот” и начнет летать в Горно-Алтайск. В период пандемии он начал летать. В первые годы – лето 2020 и 2021 года – на Алтай можно было слетать за 15 тыс. руб. В этом году она выросла до 60 тыс.», – привела пример Марина Соловьева.