В усадьбах «Михайловского» решили открыть музей романа «Евгений Онегин»

В усадьбах Пушкинского заповедника «Михайловское» решили восстановить утраченные исторические постройки. Работы будут проходить с 2025 по 2037 год, сообщает «Интерфакс».

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В частности, речь идет о восстановлении в центральной усадьбе заповедника каретного сарая и второго корпуса Колонии литераторов, а также создании музея Семена Гейченко. Кроме того, планируется воссоздание «Дома Вындомских» в Тригорском, открытие там музея романа «Евгений Онегин» и восстановление барской конюшни в Петровском, исторические фундаменты которой были установлены в ходе работ к 200-летнему юбилею со дня рождения поэта Александра Пушкина.

«Развитие деятельности музея-заповедника и связанное с ним развитие сферы туризма способны принести значимый экономический эффект. Предполагается, что в перспективе для обеспечения намеченной программы помимо увеличения числа рабочих мест в самом музее-заповеднике потребуется создание еще и 300-400 дополнительных рабочих мест в различных организациях и предприятиях поселка и района», — рассказали в «Михайловском».