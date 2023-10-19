Челябинцы раскупили половину путевок в места отдыха на осенние каникулы

Жители Челябинской области раскупили половину путевок в местные санатории и базы отдыха на осенние каникулы. Об этом URA.RU сообщили несколько представителей бизнеса.

© unsplash.com

«Загрузка во всех отелях „Солнечной долины“ и „Золотого пляжа“ на период осенних каникул около 50%. Самые популярные даты с 3 по 5 ноября», — рассказала URA.RU руководитель сети отелей горнолыжного курорта «Солнечная долина» и клуб-отеля «Золотой пляж» Александра Губина.

Для родителей с детьми открыты спецтуры длительностью от двух дней. Школьникам дарят бесплатные посещения термального комплекса и детских мастер-классов. Стоимость тура для двух взрослых с одним ребенком стартует от 6,8 тысячи рублей в сутки, включен завтрак в ресторане, а также посещение детских центров и клуба «Школа путешествий Федора Конюхова».

«Путевки на выходные дни с конца октября до начала ноября раскуплены. Еще остались в продаже места для отдыха на осенних каникулах в будни» — рассказала URA.RU владелица загородного комплекса «Веселый кабан» на озере Каратабан Еткульского района Елена Самойлова.

Стоимость восьмиместного теплого дома со всеми удобствами, который может вместить до восьми гостей, стартует от восьми тысяч рублей. В цену включено использование мангала, беседки и парковки. Желающие могут попариться в бане.