Стало известно, сколько стоят сейчас путешествия по России

Динамика за один год впечатляющая - почти +15% в среднем по всему рынку. Исполнительный директор ассоциации Майя Ломидзе подчеркнула:

- Есть сегменты, где прирост был больше 20%, есть сегменты, где плюс 5-7%, но в среднем по рынку - плюс 15%.

Эксперт уточнила, что лидером по спросу среди туристов стал Краснодарский край. После него в списке идут Санкт-Петербург, Москва, города Золотого кольца, Дагестан и Карелия.

Майя Ломидзе предупредила, что ожидать снижения цен на отечественный отдых напрасно. Скорее всего, стоимость еще повысится, как минимум в пределах инфляции - 7-10%, передает мнение эксперта РИА "Новости".