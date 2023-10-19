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В России составили топ-10 национальных блюд для путешественников

В России составили рейтинг популярных национальных блюд, ради которых стоит отправиться в путешествие. В список самых популярных включили татарский эчпочмак.

В России составили топ-10 национальных блюд для путешественников
© Unsplash

Рейтинг составили эксперты сервиса путешествий Туту.ру, пишет «Реальное время».

Также в регионах России рекомендуют попробовать пянсе (блюдо Приморского края), козули (Архангельская область), пирожное «Волга» (Саратовская область), посикунчики (Пермский край).

Кроме того, в список вошли чуду (Дагестан), кёнигсбергские клопсы (Калининградская область), паренча (Коми), арктическая уха (Мурманская область) и буузы (Бурятия).