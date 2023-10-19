Спрос на зимний отдых в Краснодарском крае вырос на 15%

При этом стоимость путевок в среднем подорожал на 20%.

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В этом году отмечается повышенный спрос на зимний отдых в Краснодарском крае. Так, по данным вице-президента ассоциации «Альянс туристических агентств» Алексана Мкртчяна, курорты Кубани стали популярнее на 15%.

В результате на Красной Поляне загрузка на новогодние праздники близка к 100% в Сочи составляет порядка 60%, в Адлере – 70%.

При этом эксперты отмечают, что загрузка будет выше в тех отелях, которые предлагают новогоднюю программу. А те отели, которые расположены в горах, уже распродали свои предложения.

При этом отмечается, что после ноябрьских праздников спрос станет еще выше. Это произойдет, несмотря на то, что зимний отдых по этим направлениям подорожал на 5-20%, пишет «Деловая газета. Юг».