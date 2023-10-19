Байкал попал в список популярных у россиян направлений для зимнего отдыха

Байкал попал в список популярных у российских туристов направлений для зимнего отдыха
Составлен ТОП-5 направлений россиян для отпуска этой зимой.
Россияне, планирующие отдых в зимнее время, рассказали, как они собираются его провести. Так, о намерении оправиться в отпуск, заявили четверть российских граждан, опрошенных SuperJob, но только 5% респондентов сообщили, что собираются путешествовать по стране.
Еще 3% опрошенных заявили, что отдохнут на даче, столько же отправиться за границу.
Из внутренних направлений одним из самых популярных мест оказалась Москва. Также в ТОП-5 популярных мест попали Сочи и Байкал.
Ранее сообщалось, что с туристов предлагают взимать въездную плату в размере 50 тысяч рублей за поездки на Байкал.