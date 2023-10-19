Байкал попал в список популярных у россиян направлений для зимнего отдыха

Составлен ТОП-5 направлений россиян для отпуска этой зимой.

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Россияне, планирующие отдых в зимнее время, рассказали, как они собираются его провести. Так, о намерении оправиться в отпуск, заявили четверть российских граждан, опрошенных SuperJob, но только 5% респондентов сообщили, что собираются путешествовать по стране.

Еще 3% опрошенных заявили, что отдохнут на даче, столько же отправиться за границу.

Из внутренних направлений одним из самых популярных мест оказалась Москва. Также в ТОП-5 популярных мест попали Сочи и Байкал.