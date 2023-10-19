Куда поехать из Самары на выходные

Секрет идеальных выходных – комфортная погода, приятная компания, хорошее настроение и интересная локация. А таких мест в Самаре и области предостаточно. Сегодня расскажем, куда поехать на выходные из Самары, чтобы было увлекательно, атмосферно и недорого.

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Октябрь – "золотой" месяц, когда особенно жаль тратить долгожданные дни отдыха на бытовые дела, просмотр сериалов или марш-бросок по торговым центрам. Время поздних зимних рассветов и уютных домашних вечеров еще впереди, а пока не стоит упускать возможности, которые дарит нам осень. Тем более такая теплая и красивая, как в этом году.

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Предлагаем вашему вниманию топ-6 мест, где отдохнуть в Самаре на выходные.

ШИРЯЕВО

В коллекции туристических достопримечательностей Самарской Луки особенно популярна долина Ширяевского буерака, протянувшегося на целых 35 километров по правому берегу Волги. Каменистые степи и замысловатые скалы, чистейшие родники и сосновые леса, пестрые березняки и просторные луга – многообразие природных ландшафтов не оставляет шанса не влюбиться в живописные виды.

Из наиболее посещаемых достопримечательностей Ширяевского оврага – родник Каменная Чаша и село Ширяево, известное как "жемчужина Жигулей". Из Ширяева стартует множество пеших и велосипедных маршрутов, позволяющих увидеть окрестности с вершины Поповой горы, добраться до родника Винный ключ и приоткрыть загадочный мир ширяевских штолен.

В списке культурных достопримечательностей Ширяева и его окрестностей – дом-музей Ширяевца, усадьба Вдовина, дом-музей Репина, а также дом купца Антонова с Соляной лавкой и конюшней.

БОГАТЫРСКАЯ СЛОБОДА

"Богатырская Слобода" - это удивительное по своей атмосфере и энергетике место, где можно перенестись в далекое прошлое – во времена Древней Руси. На отдых в "Богатырскую Слободу" приезжают компанией или семьями, ведь оказаться в сказке порой мечтают и взрослые, и дети.

Слобода расположена в красивейшей локации Жигулевских гор на берегу Усы, притока Волги. Ее создателем является Виктор Петров – художник из Тольятти. В городке, построенном в традициях древнерусского зодчества, есть деревянные избы и купеческие терема, бревенчатая сторожевая башня и богатырское ристалище. Комплекс окружен деревянным частоколом с распашными воротами, а на реке, покачиваясь на волнах, гостей встречает настоящая ладья под алым парусом.

Посетителей здесь привечают хлебом-солью, дают примерить кольчугу и шлем, угощают национальными блюдами русской кухни и даже приглашают испытать силушку богатырскую в постановочном бою.

Отправившись на ладье вниз по течению, туристы смогут полюбоваться живописными берегами и расположенными на них достопримечательностями – старинными часовнями, архитектурными ансамблями, монастырями, храмами и музейными комплексами.

На территории Слободы построены гостевые домики, Трапезная-гридница, Конный двор, Рыбацкая банька, Домик рыбака, разбит палаточный лагерь.

ЛЕДЯНЫЕ ПЕЩЕРЫ

Еще один замечательный маршрут, куда поехать отдохнуть в Самаре, пролегает к Белой горе, что на восточной оконечности Жигулевских гор. Эта гора известна своими ледяными пещерами, самая популярная у туристов – Гнилая. Она неглубокая (около 30 м), но очень необычная. Изнутри пещера круглый год покрыта коркой льда. Со сводов свисают сосульки, около входа даже летом лежит снег, а температура внутри не поднимается выше -5℃.

Как и многие другие, эта пещера овеяна множеством мифов и легенд. Кто-то называет это место бывшим холодильником-хранилищем стратегических запасов, другие уверены, что в Ледяной пещере можно встретить инопланетян, третьи ищут портал в параллельную вселенную.

Дорога в Ледяную пещеру лежит от пристани Гавриловой Поляны к селу Подгоры. Далее через перелесок и луг нужно двигаться к памятнику жертвам репрессий, от которого свернуть на тропу, ведущую к пещере. Ориентиром станет гора Белая.

ЗАМОК ГАРИБАЛЬДИ

Необычное название – не единственное, что вызывает интерес к этой достопримечательности. Всем, кто хорошо изучил природные богатства Жигулей и больше не знает, куда съездить отдохнуть на машине в Самарской области, обязательно нужно посетить неоготический замок Гарибальди.

Его начали строить в начале 2000-х. Замок соединил в себе архитектурные стили двух эпох – Викторианской и Возрождения. Стрельчатые окна, изящные башни, горгульи, садово-парковые ансамбли – все, как в старинной европейской сказке.

Расположенный в Ставропольском районе на северо-западе области, этот туристический объект привлекает внимание любителей архитектуры, верховой езды, тематических квестов и атмосферных фотосессий.

Точный адрес достопримечательности: поселок Хрящевка, Речной переулок, д. 8. На противоположном берегу Волги на Гарибальди задумчиво смотрят села соседней Ульяновской области – Чувашский Сускан и Русская Бектяшка. На территории комплекса работает школа верховой езды, сувенирный магазин.

Экскурсия по территории замка Гарибальди – путешествие в волшебную страну Средневековья, куда стоит отправиться с друзьями или вдвоем, устроив необычное свидание.

БУЗУЛУКСКИЙ БОР

Национальный парк "Бузулукский бор" – подходящий туристический маршрут для тех, кто выбирает, куда поехать на выходные из Самары, чтобы отдохнуть от городской суеты и побыть наедине с природой. Вместо шума мегаполиса – звуки бережно восстанавливаемого реликтового леса, на контрасте с загруженными автомагистралями – уединенные экотропы, а на смену урбанистическим пейзажам – первозданные природные ландшафты и чистейший воздух, насыщенный целебными фитонцидами и ароматами леса. Сложно представить себе более подходящее место в окрестностях Самары, где отдохнуть с детьми.

Бузулукский бор называют "зеленой жемчужиной Заволжья" и "Бором-уникумом". Это единственный в степной Евразии крупный островной лес, который удалось сохранить. Кроме соснового бора на его территории располагаются и другие уникальные объекты. Например, река Боровка с озерами-старицами и древние пески, накапливаемые на протяжении 3 млн лет.

Начало маршрута находится в поселке Колтубановский соседней Оренбургской области (от Самары на машине меньше трех часов пути). Чтобы попасть на экскурсию, необходимо оформить пропуск.

Для круглогодичного посещения открыты маршруты "Заповедное кольцо", информационный центр "Дом сосны", Музей природы, тропа "Дендросад".

ГОРА СТРЕЛЬНАЯ

Высота заповедной вершины – всего 351 метр, но благодаря необычному рельефу местности вид с нее открывается фантастический. Стрельной эту гору величают еще со времен Степана Разина, скрывавшегося вместе с беглыми крестьянами в Самарской Луке. С высоты Стрельной было легко наблюдать за подплывающими кораблями и, в случае опасности, вовремя подать тревожный сигнал.