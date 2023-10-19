Екатеринбург занял первое место среди городов с дешевыми отелями на Новый год

Легче всего найти недорогой отель на новогодние праздники в Екатеринбурге. Это следует из исследования OneTwoTrip.

Самая высокая доля отелей, где стоимость новогодней ночи составит 2-5 тыс. рублей, отмечена в Екатеринбурге и составляет 88%, пишет "Уральский меридиан". Второе место заняла Тюмень (81%), третье - Санкт-Петербург (75%). Замыкают топ Анапа (72,4%) и Москва (71,4%).

В топе-5 зарубежных направлений по этому параметру почти все - в Таиланде. Это Пхукет (67,3%), Бангкок (64,8), Паттайя (61,9%), остров Ко Чанг (44,6%). Также в него вошел Гоа (43,9%).