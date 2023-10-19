В Приморском крае проезд к мысу Тобизина временно закроют

Ограничения связаны с съемками многосерийного фильма под названием «Арсеньев».

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Информация Министерства ГО и ЧС Приморского края гласит, что Мыс Тобизина и смежная водная акватория будут закрыты с 24 по 26 октября.

Эти временные ограничения связаны с съемками многосерийного фильма под названием "Арсеньев".

Согласно сообщению министерства, часть съемок, посвященных жизни известного путешественника и писателя, будет проходить на территории Приморского края.

Выбранные для этого локации являются самыми живописными местами, включая остров Шкота, Мыс Тобизина и заповедные территории.

Важно отметить, что главную роль в фильме исполняет народный артист РФ Евгений Миронов.