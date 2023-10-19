В Приморском крае проезд к мысу Тобизина временно закроют
Ограничения связаны с съемками многосерийного фильма под названием «Арсеньев».
Информация Министерства ГО и ЧС Приморского края гласит, что Мыс Тобизина и смежная водная акватория будут закрыты с 24 по 26 октября.
Эти временные ограничения связаны с съемками многосерийного фильма под названием "Арсеньев".
Согласно сообщению министерства, часть съемок, посвященных жизни известного путешественника и писателя, будет проходить на территории Приморского края.
Выбранные для этого локации являются самыми живописными местами, включая остров Шкота, Мыс Тобизина и заповедные территории.
Важно отметить, что главную роль в фильме исполняет народный артист РФ Евгений Миронов.
Ранее сообщалось, что поисковики предоставили кадры с места крушения самолета Boston, который упал в море у Владивостока в 1948 году.