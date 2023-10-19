Группу скоростных дельфинов в Охотском море сняли на видео

Пассажиры судна в Охотском море встретили группу дельфинов. Соответствующий ролик был опубликован в Telegram-канале «ОстроВау! Сахалин и Курилы».

Туристы сняли на видео, как несколько дельфинов плывут вслед за судном на большой скорости и попеременно выпрыгивают из воды. Уточняется, что ролик был сделан по пути с курильского острова Шикотан на Сахалин.

В августе сообщалось, что в Тигильском районе на севере Камчатки рыбаки спасли от смерти семью из пяти белух. Они несколько часов обливали животных водой, пока не начался прилив и те не смогли сдвинуться с мели.