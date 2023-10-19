В Мордовии планируют открыть единственный в России музей зубра

На территории центральной усадьбы Мордовского заповедника им. П.Г. Смидовича в поселке Пушта в будущем году откроется первый в России музей зубра. Об этом сообщают «Известия Мордовии».

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В настоящее время идет подготовка к этому событию. Планируется создать современную экспозицию, которая будет знакомить посетителей с историей и современным состоянием популяции зубров, рассказывать об успешном опыте спасения этих животных от истребления. Над дизайном экспозиции работают сотрудники благотворительного фонда «Возрождение Природы». Отдельные стенды в музее будут посвящены зубрам, непосредственно обитающим в Мордовском заповеднике.