В Мордовии планируют открыть единственный в России музей зубра
На территории центральной усадьбы Мордовского заповедника им. П.Г. Смидовича в поселке Пушта в будущем году откроется первый в России музей зубра. Об этом сообщают «Известия Мордовии».
В настоящее время идет подготовка к этому событию. Планируется создать современную экспозицию, которая будет знакомить посетителей с историей и современным состоянием популяции зубров, рассказывать об успешном опыте спасения этих животных от истребления. Над дизайном экспозиции работают сотрудники благотворительного фонда «Возрождение Природы». Отдельные стенды в музее будут посвящены зубрам, непосредственно обитающим в Мордовском заповеднике.
Известно, что первые восемь краснокнижных зубров были завезены в республику в ноябре 2019 года из Окского заповедника Рязанской области для формирования вольной популяции. Копытные успешно освоили мордовские леса, и в октябре 2020 года у одной из зубрих родился телёнок. В настоящее время в Мордовском заповеднике обитают 25 вольных зубров.