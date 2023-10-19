Владивостокские пирожки пянсе попали в топ-10 туристических блюд России

Знаменитые корейские пирожки с капустой и мясом пянсе стали одним из 10 блюд, ради которых следует отправиться в путешествие по России. Об этих пирожках не понаслышке знают и жители других регионов.

Паровые пирожки с капустно-мясной начинкой появились во Владивостоке в начале 90-х и со временем они стали легендарным блюдом Приморья, которое стремятся попробовать все туристы. К ярко-красным ларькам, которые раньше можно было найти практически во всех районах города, выстраивалась очередь. Пянсе популярно и среди местных жителей. Сейчас в городе осталось всего несколько точек, где можно купить тот самый настоящий корейский пирожок на пару. Многие туристы, которые приезжают во Владивосток, не упускают возможности отведать легендарное блюдо.