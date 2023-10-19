В Приморье прибыл первый за шесть лет самолет с туристами из Даляня

"Для нас это еще одна возможность открыть Владивосток для иностранных путешественников и разнообразить авиационные туристические направления. Сейчас у нас есть прямое авиасообщение с Харбином и Пекином, а появление еще одной воздушной гавани, которая будет связывать Приморье с другими странами, обязательно благоприятно скажется на развитии логистики. Теперь у гостей из Китая появилась еще одна точка, откуда они смогут летать к нам напрямую", - цитирует Крепского пресс-служба.