5 направлений для осенних путешествий на автобусе

Более восьми тысяч пассажиров каждый день отправляются в путешествия с московских автовокзалов. Причем многие едут не по делам, а на отдых, чтобы посмотреть новые города и достопримечательности.

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Столичный департамент транспорта составил ТОП-5 направлений для осенних путешествий - билеты на эти маршруты стоят около тысячи рублей, а запомнятся поездки надолго. Куда же ехать?

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Для начала объясню непосвященным - столичные автовокзалы сегодня совсем не те, что были еще несколько лет назад. По уровню популярности и комфорта они приблизились к железнодорожным вокзалам и аэропортам. В них появились удобные залы ожидания, кафе, комнаты матери и ребенка, стойки с зарядками для гаджетов, торговые автоматы со снеками и многое другое.

Транспорт в большинстве своем под стать - автобусы с климат-контролем, удобными креслами, столиками, индивидуальным освещением и другими удобствами. Во многих есть и биотуалеты, но лучше уточнить это заранее - на некоторые маршруты часто выходят микроавтобусы и там части удобств может не быть. Билеты там, как правило, дешевле.

Стоимость проезда, кстати, одно из главных преимуществ автобусных путешествий - она обычно ниже, чем в поездах, не говоря уже о самолетах. Так обстоят дела и с ТОПом направлений для осенних путешествий.

Например, на первое место дептранс поставил не самый неожиданный, но самый популярный у путешественников город - Санкт-Петербург.

"Где, если не в Северной столице, насладиться осенним уютом, пошуршать листвой в парках и выпить кофе на берегу Финского залива", - спрашивают составители рейтинга.

Конечно, в Петербург можно поехать не только на автобусе, но где за билет с вас возьмут всего от 1200 рублей? Скоростные "Сапсаны" и самолеты в разы дороже, да и ночной плацкартный вагон вряд ли обойдется дешевле. Но время в пути автобусом - около девяти часов.

Долго? Тогда берите курс на Кострому. До ювелирного центра страны с историческими улочками и купеческими особняками на берегу Волги ехать всего шесть часов, а цены на билеты начинаются с 1290 рублей. Автобусы в этот старинный город отправляются с Центрального автовокзала - крупнейшего не только в России, но и в Европе. К тому же это первый в стране автовокзал, который находится на крыше многоэтажного здания - автобусы там паркуются на 35-метровой высоте.

Оригинальное направление и Рыбинск. Город в Ярославской области в последние годы привлекает все больше туристов. Причем их интересует не только старинная архитектура и Рыбинское водохранилище, но и главная местная "фишка" - вывески, стилизованные под старину. Они создают ощущение, словно вы и правда оказались в прошлом. А еще тут есть музей с необычным названием "Рыбинские рыбы" - там можно, например, на мастер-классе нарисовать рыбу своей мечты. Автобусы идут сюда около пяти часов, а билеты стоят от тысячи рублей.

Четвертое место рейтинга занимает Владимир с его величественными соборами, монастырями и бескрайними просторами. Это и самый близкий город из подборки - автобусы доезжают до него за три часа, дорога стоит от 550 рублей в одну сторону.