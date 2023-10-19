Должны ли туристы платить «дань» за посещение Байкала: мнения разделились

Научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян выступил с предложением ввести «экономический барьер» в размере 50 тыс. руб. для каждого, кто захочет посетить Байкал. Как считает ученый, антропогенная нагрузка на уникальное озеро слишком высока и природа с ней может не справиться. «Диких туристов, которые приезжают, в этом году было уже 3 миллиона… Сколько эта территория может принять организованных туристов?» – задается вопросом Данилов-Данильян и сам же на него отвечает: 300 тыс. человек в год. То есть баланс между возможностями инфраструктуры и реальным количеством диких туристов превышен в 10 раз! Поэтому и нужно создавать экономический барьер, считает научный руководитель, добавляя, что в ближайшие годы, учитывая бурное развитие внутреннего туризма, ситуация еще больше усугубится: число желающих отдохнуть на Байкале может вырасти в 1,5 раза.

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Инициатива Данилова-Данильяна вызвала смешанные чувства у подписчиков нашего телеграм-канала «Крыша ТурДома». Кто-то из туристов категорически выступил против вводить дополнительные ограничения. «Вместо того чтобы развивать инфраструктуру, конечно, проще установить финансовый барьер», – иронизирует один из туристов. «Естественно, вводить плату не нужно. Потому что это опять из оперы, когда под вопли о развитии внутреннего туризма его делают максимально недоступным. Инфраструктуру укрепляйте, а не запретительством занимайтесь», – высказался еще один подписчик.

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Однако некоторые туристы считают, что инициатива имеет право на существование. «Абсолютно согласен, – поделился наш читатель. – Развитие инфраструктуры приводит лишь к большей нагрузке на систему. Как с автомобилем: строят дороги, а машин только больше. Ввести ценз! Хочешь посетить Байкал – купи путевку на 50 тыщ за человека. Хочешь ехать на машине – обоснуй цель поездки». К слову, некоторые путевки на несколько дней в такую сумму обходятся и сейчас, причем уровень сервиса, как отмечают отдыхающие, оставляет желать лучшего.

Есть также точка зрения, что «байкальский ценз» нужен, но применять его следует не для всех, а только в отношении отдыхающих из-за рубежа: «Я полностью согласен с Даниловым-Данильяном, но это должно распространяться на иностранцев, а не на внутренний туризм. А полученные деньги следует пускать на защиту окружающей среды». А некоторые туристы и вовсе выступают за то, чтобы «экономический барьер», который предложил ученый, был еще выше: «Идея правильная, но 50 тыс. с носа – очень мало, эту “дань” надо увеличивать минимум вдвое, если не вчетверо. Даже если это приведет к сокращению посетителей до озвученных 300 тыс., то 50 тыс. с человека – это всего 15 млрд в год, в масштабах региона деньги ни о чем».

Тема ограничений на посещение Байкала поднимается не первый раз. Месяц назад на Восточном экономическом форуме об этом говорил специальный представитель президента по природоохранной деятельности, экологии и транспорту Сергей Иванов. По его словам, инфраструктуры для всех отдыхающих катастрофически не хватает: «У нас беда в том, что туристический поток всегда опережает развитие инфраструктуры… Надо принимать какие-то серьезные решения, может быть, даже по ограничению потока до тех пор, пока не будет построена инфраструктура».