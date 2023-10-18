Как провести лучший отпуск на Байкале

Когда-то Байкал казался мне несбыточной мечтой, ну или слишком далекой и какой-то невероятной. Теперь же, будь моя воля, я непременно отправилась бы туда не только осенью, но и зимой, весной и летом, чтобы вновь погрузиться в великолепие сибирской природы и ощутить величие самого глубокого озера планеты.

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Здесь даже воздух другой, необыкновенная энергетика. Как только спускаешься с трапа самолета, тебя сразу очаровывает местный колорит. При выходе из аэропорта стоит буддистский молитвенный барабан. Говорят, один удар — и тысячи записанных на нем мантр отправляются во Вселенную. И буддистские божества молятся за твое здоровье, счастье и долголетие.

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Для своего отдыха я выбрала Горячинск, небольшой поселок, часах в трех езды от Улан-Удэ, с автовокзала которого регулярно курсируют автобусы. Природа Байкала потрясает своим великолепием. Осенняя Сибирь предстала передо мной во всех своих красках. Величие вековых сосен, завораживающее высокое небо. Своим названием Горячинск обязан горячим источникам, которые бьют из-под земли. Температура воды в них, независимо от времени года, составляет 56 градусов. Для купания — горячевато, а вот попарить ноги — самое то. Да и состав воды, говорят, очень полезный. Не зря же сюда едут туристы.

Я остановилась в гостинице посреди леса, но при этом пользуясь всеми благами современной цивилизации: горячая вода, тепло, интернет, невероятно удобная кровать и очень вкусный завтрак. Атмосфера просто сказочная. Ведь экоотель «Сосны», на который пал мой выбор, построен из бруса. И даже находясь в номере, с балкона которого открывается прекрасный вид, ощущаешь неподдельное единение с природой. Все пропитано ароматом тайги, и до Байкала рукой подать. Здесь есть настоящая баня с чаном, необычные спа-процедуры с камнями — стоун-терапия и тибетские обертывания.

Минут 15 по тропинке, и ты уже на берегу озера — жизнь удалась!

Гости сюда приезжают из всех регионов. И многие солидарны: Байкал — жемчужина Сибири, гордость и достояние нашей необъятной страны. Бурятия влечет своими просторами, а также возможностью погрузиться в экзотический мир.

Экскурсии предлагают на любой вкус. А посмотреть есть что! Чего стоит водная прогулка на судне по Байкалу, особенно когда ее сопровождает опытный экскурсовод, рассказывающий о байкальских нерпах и других обитателях озера.

А вы видели шагающие деревья? Это уникальное явление можно найти лишь в нескольких местах побережья. Мощные корни деревьев находятся не под землей, а над нею. При этом они причудливо сплетаются друг с другом не только корнями, но и стволами, будто в удивительном танце.

Я побывала и в каменном зоопарке, где из воды выглядывают причудливые фигуры каменных зверушек. Присматриваюсь и вижу льва, черепаху. А вот и дракон поднял свою голову. Рядом замечаю палатку, украшенную разноцветными яркими тесемками. Возле нее возвышаются пирамидки из камней. Каждая — чье-то заветное желание.

"Нужно взять камень, загадать желание и построить из камней свою пирамидку, — объясняет экскурсовод. Конечно, я загадала. Что именно — не скажу. Нельзя".

Места силы. Там их много. Они разбросаны по всей территории. Одна экскурсия порой занимает весь день. И это прекрасно — есть возможность по пути рассмотреть и тайгу, и горы, и равнины, и реки, которых здесь не перечесть. Сделать множество колоритных фото и видео, а на обратном пути делиться впечатлениями с попутчиками.

Например, в Баргузинскую долину отправляются те, кто слышал о богине Янжиме. Это буддистская богиня, дарующая детей и семейное счастье. В дацане Янжимы есть священный камень с ее ликом. Как правило, к ней идут с подарками — недорогими бусами, браслетами, колечками. У буддистов это называется подношением. Кто мечтает о ребенке, привозит детскую игрушку, причем предназначенную для малыша желаемого пола. А вот если нужен муж — захватить с собой нужно ремень…