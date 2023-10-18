Названы лучшие города России для отдыха с детьми в новогодние праздники

Самыми популярными направлениями для россиян с детьми на новогодние праздники являются Сочи, Санкт-Петербург, а также Золотое кольцо России, рассказал в разговоре с NEWS.ru глава турфирмы, вице-президент АТОР Сергей Ромашкин . Также, по его словам, растет интерес к активному отдыху, поэтому стоит обратить внимание на горнолыжный курорт «Красная Поляна».

Чаще всего зимой семьи с детьми едут отдыхать в Краснодарский край, конкретно в Сочи. На втором месте по популярности — экскурсионные поездки в Санкт-Петербург. На третьем месте Золотое кольцо — известный туристический маршрут, — отметил Ромашкин.

По его словам, на четвертом месте по популярности у россиян с детьми путешествие по Подмосковью, а на пятом месте — поездка к Деду Морозу в Великий Устюг. При этом вице-президент АТОР отмечает, что в случае если туристы уже определились с направлением, то лучше забронировать билеты заранее, так как ближе к новогодним праздникам цены всегда растут.