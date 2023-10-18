Новый туркомплекс построят в Кайтагском районе Дагестана

В Кайтагском районе Дагестана частный инвестор построит туристический комплекс «Львиная голова» с гостевыми домами и рестораном.

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«Комплекс расположен недалеко от популярного маршрута — одноименного памятника природы „Львиная голова“. Инвестор планирует вложить свыше 500 миллионов рублей», — сообщается в телеграм-канале администрации главы региона.

Проект предполагает строительство гостиницы на 50 номеров и 20 гостевых домов из деревянного сруба, а также ресторанного комплекса на 400 посадочных мест. На территории комплекса планируется обустроить зону детского отдыха, спортивные и развлекательные площадки, а также пруд.

Кроме того, от комплекса проложат два туристических пеших маршрута по пересеченной лесистой местности на 5 и 10 км.