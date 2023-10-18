В ноябрьские праздники из Челябинска отправятся дополнительные поезда
Челябинцы смогут отправиться в Санкт-Петербург на поездах, которые дополнительно запустят 27 октября и 1 ноября. В обратном направлении поедут 2 и 7 ноября.
«Дополнительные поезда назначены на ноябрьские праздники на ЮУЖД для удовлетворения высокого спроса пассажиров в этот период», – объяснили причину в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги.
Из Челябинска пассажиры отправятся 27 октября поездом № 246 и рейсом № 247 1 ноября.
Из Санкт-Петербурга в обратном направлении поедут 2 ноября № 245 и 7 ноября – № 250.
Советуем прочитать материал «ФедералПресс», в котором мы рассказывали о том, что в декабре 2023 года запустят третий поезд «Орлан», который будет курсировать между Челябинском и Екатеринбургом.