Ростовская область, 18 октября 2023. DON24.RU. Ростов стал самым популярным городом для поездок на ноябрьские праздники. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на самый популярный сервис для путешествий.
В числе популярных городов также оказались Воронеж, Переславль-Залесский, Санкт-Петербург, Рязань, Краснодар, Киржач.
«Стоимость билета в одну сторону из Москвы в Ростов-на-Дону – от 1561 рублей, в Воронеж – от 1362 рублей, в Переславль-Залесский – от 557 рублей, в Санкт-Петербург – от 1362 рублей, в Рязань – от 681 рублей, в Краснодар – от 2611 рублей, в Киржач – от 227 рублей», – пишет источник.
Напомним, ранее Ростовская область вошла в топ регионов гастрономического туризма.