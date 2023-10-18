Ростов стал самым популярным городом для поездок на ноябрьские

«Стоимость билета в одну сторону из Москвы в Ростов-на-Дону – от 1561 рублей, в Воронеж – от 1362 рублей, в Переславль-Залесский – от 557 рублей, в Санкт-Петербург – от 1362 рублей, в Рязань – от 681 рублей, в Краснодар – от 2611 рублей, в Киржач – от 227 рублей», – пишет источник.