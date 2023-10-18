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Ростов стал самым популярным городом для поездок на ноябрьские праздники

Ростовская область, 18 октября 2023. DON24.RU. Ростов стал самым популярным городом для поездок на ноябрьские праздники. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на самый популярный сервис для путешествий.

Ростов стал самым популярным городом для поездок на ноябрьские
© Don24.ru

В числе популярных городов также оказались Воронеж, Переславль-Залесский, Санкт-Петербург, Рязань, Краснодар, Киржач.

«Стоимость билета в одну сторону из Москвы в Ростов-на-Дону – от 1561 рублей, в Воронеж – от 1362 рублей, в Переславль-Залесский – от 557 рублей, в Санкт-Петербург – от 1362 рублей, в Рязань – от 681 рублей, в Краснодар – от 2611 рублей, в Киржач – от 227 рублей», – пишет источник.

Напомним, ранее Ростовская область вошла в топ регионов гастрономического туризма.