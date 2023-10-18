В Крыму предлагают вернуть туристический кешбэк

Возобновление программы туристического кешбэка могло бы придать мощный дополнительный импульс развитию рекреационной и туристической сферы как в Крыму, так и в России в целом, сказал «Парламентской газете» председатель Государственного совета республики Владимир Константинов.

© Unsplash

Эффективный инструмент

Видео дня

Программа стимулирования внутренних туристических поездок действовала с 2020 по 2022 год, возмещая часть стоимости оплаченной услуги. По оценке Константинова, она позволила смягчить негативные последствия от ковидных ограничений и международных санкций.

«Программа завоевала признание как у граждан, так и у субъектов туристской и курортной сферы — санаториев, отелей, агрегаторов, туроператоров, круизных компаний. Только в Крыму участниками программы были 517 средств размещения. В общей сложности по всей стране в ней приняли участие пять миллионов человек, которые приобрели различные туристические услуги на сумму 98,8 миллиарда рублей. При этом кешбэком российским гражданам было возмещено 19 миллиардов рублей», — рассказал Константинов.

По мнению политика, снижение туристического потока в Крым в этом году обусловлено не только геополитическими обстоятельствами, связанными с проведением специальной военной операции, опасениями туристов из-за уровня безопасности, приостановкой авиасообщения с полуостровом и в целом осложнившейся логистикой, но и отказом продлить программу туристического кешбэка, которая была эффективным инструментом развития внутреннего туризма не только для Крыма, но и для всей России.

Приоритет — детскому отдыху

Особенно важно, по мнению одного из руководителей курортного региона, было бы возобновить кешбэк в сфере организации отдыха и оздоровления детей.

«Этот механизм поддержки семей стал востребованным среди граждан России и способствовал развитию системы детского отдыха. За два года действия механизма, с мая 2021-го по сентябрь 2022 года, в детских лагерях и других аналогичных организациях отдохнули и оздоровились 1,254 миллиона детей, стоимость приобретенных родителями путевок превысила 32 миллиарда рублей. При этом кешбэк составил около 15 миллиардов рублей», — рассказал Константинов.

Если говорить о реализации механизма на уровне субъектов Федерации, то, например, Крым в 2022 году принял 31 из 54 лагерей загородного типа, отметил спикер республиканского парламента. По его мнению, включение детских средств размещения в программу стало эффективным инструментом государственной поддержки инфраструктуры отдыха детей и их оздоровления.

Миссия юга

Помимо возобновления программы кешбэка, помочь развитию туристической сферы могут и другие меры. Среди них Константинов выделил принятие федерального закона «О проведении эксперимента по предоставлению гостиничных услуг в гостевых домах». Концептуально законопроект поддерживают все субъекты крымской туристской сферы, отметил политик, но его отдельные положения нуждаются в доработке. Кроме того, необходимы отдельный закон и госпрограмма, посвященные именно организации отдыха и оздоровлению детей.

Еще одна государственная программа, которую предлагает разработать Константинов, должна быть направлена на воссоздание, реконструкцию и использование портов, причальной инфраструктуры, гидротехнических и берегоукрепительных сооружений. Важной задачей является и создание российской системы онлайн-бронирования средств размещения, в том числе на языках иностранных государств, совершающих дружественные действия в отношении России.

«Эти меры позволят нам сохранить отрасль и развивать ее в нынешних сложных условиях», — считает спикер регионального парламента.

В сегодняшней международной обстановке развитие внутреннего туризма является одной из важных государственных задач, и в первую очередь ее необходимо решать на базе южных регионов.

«Оказание туристических и рекреационных услуг несет немалый социальный заряд. Наша миссия — обеспечить полноценный досуг, предоставить возможность восстановить здоровье нашим соотечественникам из регионов, где нет яркого солнца и теплого моря. Особенно в условиях, когда российский турист по разным причинам повернулся лицом к отечественным курортам», — сказал Константинов.

Языком цифр

Туристический потенциал Крыма можно измерить следующими цифрами. Сегодня в республике функционируют 1108 объектов размещения вместимостью более 160 тысяч мест, включая 976 гостиниц, 91 санаторий, 41 детский оздоровительный лагерь.

Общая протяженность побережья, пригодного для организации пляжного отдыха, — 452 километра. В регионе расположены 202 особо охраняемые природные территории регионального и федерального значения, насчитывается около 11,5 тысячи объектов истории, культуры и архитектуры, функционируют 284 музейных учреждения, открыты для посещения 454 туристских маршрута и 188 объектов показа.

Кстати