Как Карелия готовится к зимнему туристическому сезону

Власти Карелии обсудили подготовку региона к зимнему туристическому сезону. Глава республики Артур Парфенчиков отметил, что отправиться в Карелию можно в любой сезон.

В этом году удалось открыть много новых глэмпингов, были расширены базы отдыха. В дальнейшем таких объектов будет еще больше, уверены представители власти. Господдержка из федерального бюджета в Карелию на создание модульных некапитальных средств размещения составит 71,8 млн рублей в 2023 году и 53,5 млн рублей в следующем.