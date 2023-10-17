$97.35+0.06102.75+0.23

Глэмпинги и рождественские ярмарки: как Карелия готовится к зимнему туристическому сезону

Власти Карелии обсудили подготовку региона к зимнему туристическому сезону. Глава республики Артур Парфенчиков отметил, что отправиться в Карелию можно в любой сезон.

Как Карелия готовится к зимнему туристическому сезону
© РИА "ФедералПресс"

«Преимущество Карелии как туристического региона – это всесезонность: республика хороша и летом, и зимой», – отметил Парфенчиков.

В этом году удалось открыть много новых глэмпингов, были расширены базы отдыха. В дальнейшем таких объектов будет еще больше, уверены представители власти. Господдержка из федерального бюджета в Карелию на создание модульных некапитальных средств размещения составит 71,8 млн рублей в 2023 году и 53,5 млн рублей в следующем.

Также планируется увеличить количество новогодних мероприятий, которые проводят в регионе. Так, готовится к зиме вотчина карельского Деда Мороза Талвиукко, откроются рождественские ярмарки.

Напомним, что два из трех самых мистических мест России находятся в Карелии.