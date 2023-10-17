Мурманск оказался в топе направлений на новогодние каникулы

Жители России готовы ехать в Мурманск на новогодние праздники. Аналитики tutu.ru уточнили, что в столицу Кольского Заполярья, Калининград, Сочи, Минеральные Воды и Иркутск из столичных аэропортов запланировано больше всего вылетов.

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«Спрос на полет в Мурманск составляет 4,9 %», – пишут СМИ со ссылкой на исследователей.

Мурманск оказался в пятерке наиболее популярных туристических направлений на новогодние праздники, уточняет издание FlashNord.

Напомним, что глава Кольского Заполярья Андрей Чибис сообщил, что в Мурманской области могут ввести туристический сбор