На Северном Кавказе появится единый автомобильный турмаршрут

В СКФО разрабатывают пилотный национальный туристический маршрут для автотуристов. Он объединит доступные для автомобилистов достопримечательности всех регионов. Это также поможет повысить качество работы придорожных сервисов. Для маршрута отдельно готовят информационно-навигационную сеть с указанием кемпингов, парковок, СТО и заправок.

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Разработкой маршрута займутся две организации - Общенациональный союз индустрии гостеприимства (ОСИГ) и Ассоциация автомототуризма и караванинга. Партнеры считают, что сейчас объекты придорожного сервиса и многофункциональные зоны на Северном Кавказе размещаются хаотично, без учета ГОСТов и зонирования, и ситуацию нужно менять.

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"Сегодня на Северном Кавказе все очень печально с точки зрения придорожного сервиса. Мы же фактически создадим индустрию гостеприимства на нашем туристическом маршруте: появятся точки общественного питания и размещения, объекты показа и автосервиса, туалеты и заправочные станции, чтобы сделать поездку по прекрасному региону комфортной. Мы уже ведем переговоры с институтами развития по вопросам поддержки инвесторов, которые будут участвовать в реализации проекта", - отметил президент ОСИГ Алексей Волков.

На автомобильном турмаршруте появятся точки общественного питания и размещения, объекты показа и автосервиса, туалеты и заправочные станции

Туристический поток на Северный Кавказ увеличивается на фоне переориентирования россиян на внутренний туризм. Из-за этого на дорогах растет трафик, а это само по себе делает сферу услуг привлекательной для инвестиций. По словам Волкова, есть надежда на поддержку государством таких инвесторов.

Руководитель ОСИГ считает, что проект соберет воедино индустрию гостеприимства на территории Северного Кавказа. Чтобы разобраться с земельными участками, с коммуникациями и инженерной инфраструктурой, а также "покрыть" турмаршрут придорожным сервисом и подготовить персонал, понадобятся значительные усилия и время.