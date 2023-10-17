На Северном Кавказе стартовал тур для молодых блогеров

Институт развития СКФО Кавказ.РФ организовал блог-тур по трем республикам Северного Кавказа для молодых блогеров из разных регионов России, пишущих на тему туризма и путешествий.

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В блог-туре принимают участие 10 человек из разных регионов России, в том числе из Москвы, Санкт-Петербурга, Сыктывкара, городов Кавминвод. Они посетят Северную Осетию, Ингушетию и Чечню, познакомятся с достопримечательностями этих регионов и увидят, как развиваются курорты под управлением Кавказ.РФ, сообщили в пресс-службе компании.

Блог-тур стартовал 16 октября. После приземления в аэропорту Владикавказа путешественники направились в природный заказник «Ингушский», где побывали на смотровой площадке на перевале Цей-Лоам и осмотрели башенный комплекс «Таргим», а затем приехали в Грозный и прогулялись по вечернему городу.

Программа второго дня тура включает поездку в Аргунское ущелье с посещением таких достопримечательностей, как Нихалойские водопады, Ушкалойские башни-близнецы, средневековый замок Пхакоч, а также посещение курорта «Ведучи» и осмотр стройки курорта на северном склоне.