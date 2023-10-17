Парк Лога — излюбленное место туристов со всей России

Парк Лога в небольшом хуторе Старая Станица в Ростовской области стал излюбленным местом отдыха не только для местных жителей, но и туристов со всей России. Причин тому несколько и главная — этот парк действительно уникален.

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Во-первых, он просто потрясает своим ландшафтным дизайном и обилием «чудиков», во-вторых, вход в него совершенно бесплатный, и, в третьих, создали его не власти, а предприниматель на собственные средства.

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Где находится

Добраться до Парка Лога несложно. Если ехать по трассе М-4 с севера на юг, чуть не доезжая до Каменск-Шахтинского нужно не пропустить поворот на Старую Станицу, где и находится чудо-парк. Парк открыт каждый день с 08.00 до 00.00.

Что посмотреть

Что же там можно посмотреть? Парк занимает территорию в 16 га и поделен на несколько тематических зон, где на каждом метре земли ждет яркая необычность. Уже на входе гостей встречают с хлебом и солью казак с казачкой, повсюду зелень, цветы, необычные скульптуры. Даже урны и фонарные столбы декорированы под веселые деревья. Есть здесь и свое Зазеркалье, и пруд черепахи Тортиллы, и Емелина печка, есть и веселые аттракционы, и дивные звери да птицы, и оборудованные места для пикника.

Есть тут вотчина Богатырей с гигантской головой Святогора. Есть царство Бабы-яги и Кощея. Домовые, лешие и прочая лесная нечисть уютно располагаются на деревьях, клумбах и скамейках.

Наш край

В пруду с деревянной водяной мельницей плавают большие золотые карпы. А в долине Кривых зеркал все желающие смеются над собственными «пикантными» формами.

Чем развлечься

Отдельного внимания заслуживает зоопарк, в котором живут сотни птиц и различных животных. Олени пасутся на склонах в вольерах возле строящегося храма. Сурикаты, дикобразы, белки, куропатки, множество павлинов и кур различных пород. В теплый сезон вся живность обитает в летних вольерах, а на зиму зверинец переводят в теплые помещения. При этом с каждым днем зоопарк Лога разрастается и пополняется новыми обитателями.

Где перекусить

На территории парка расположено несколько ресторанов, кофеен, закусочных. Есть даже фастфуд по-русски. Все цены очень приемлемые, поэтому от желающих перекусить нет отбоя.

Работает здесь Гостиный двор, а закрытый дворик стал излюбленным местом молодоженов для проведения обряда бракосочетания или венчания в лучших русских традициях. Детей катают паровозик и пони.

Наш край

Эти услуги уже платные, но отбоя от клиентов нет. Говорят, что в проекте строительство аквапарка.