Сколько стоит отдых в Казани осенью 2023

В этом году Казань, по информации от АТОР, стала одним из лидеров среди осенних туристических направлений в России, пишет Центральная Служба Новостей.

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Несмотря на отсутствие программы туристического кешбэка в 2023 году, который стимулировал внутренние путешествия в 2022 году, интерес к Казани со стороны туристов остался на уровне прошлого года. Пресс-служба туроператора АЛЕАН отметила, что за девять месяцев 2023 года город вошел в тройку лидеров внутрироссийских направлений с долей 12% всех бронирований. Тем временем, Санкт-Петербург и Калининград возглавили рейтинг с 22% и 13% бронирований.

Алена Громова из Coral Travel, а также представители других компаний, таких как «Дельфин» и FUN&SUN, высоко оценили Казань с точки зрения логистики. Экскурсионные туры в город продолжительностью в 3–4 дня, включая выходные, наиболее востребованы, и около 30–35% всех бронирований приходится на гостиницы.