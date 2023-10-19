Приморье посетили 133,5 тысячи иностранных туристов с начала года

Приморский край с начала 2023 года посетили 133,5 тыс. иностранных туристов. Примерно 56% от этого числа — граждане Китая.

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Об этом сообщает vostokmedia.com со ссылкой на агентство по туризму региона.

Также в регион приезжали граждане Китая, Мьянмы, Тайваня, Кореи, Японии, Брунея, Франции и т. д.

В 2022 году иностранный турпоток в регион составлял 5 тыс. человек.