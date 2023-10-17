В башню Сююмбике будут пускать туристов

Есть вероятность, что в будущем башня Сююмбике станет еще более туристической. Ее планируют открыть для всех. Правда, для начала нужно провести противоаварийные работы.

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«Были проведены соответствующие обследования здания, были применены лазерные технологии. Сейчас нельзя говорить о том, что она наклоняется. Ничего ей не угрожает», — заявил сегодня на брифинге в кабмине Иван Гущин, глава Комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия.

Противоаварийные работы — это первый этап, а второй — превращение башни в объект, доступный для туристов. Он уже сложнее.

«То, что там кирпичек на основании сегодня разрушается — да, понятно, это есть. Есть воздействие атмосферных осадков. Позитивная картина есть, но вопрос финансирования остается открытым. Это не 10 000 рублей», — сказал Гущин.

На Сююмбике есть серьезные трещины

Издалека не видно, но если подойти поближе, то можно увидеть трещины и разрушение кирпичной кладки в основании. С прошлого года защитники старины просят оградить опасный участок и заодно защитить башню Сююмбике от туристов. Гости города думают, что ее нужно обязательно потрогать, а еще положить в щели монетки. И вот результат:

В Комитете по охране объектов культурного наследия не видят причин для беспокойства. Они считают, что башня находится в удовлетворительном состоянии и ей ничего не угрожает. К тому же скоро ее ждет реставрация.