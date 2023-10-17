В башню Сююмбике будут пускать туристов
Есть вероятность, что в будущем башня Сююмбике станет еще более туристической. Ее планируют открыть для всех. Правда, для начала нужно провести противоаварийные работы.
«Были проведены соответствующие обследования здания, были применены лазерные технологии. Сейчас нельзя говорить о том, что она наклоняется. Ничего ей не угрожает», — заявил сегодня на брифинге в кабмине Иван Гущин, глава Комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия.
Противоаварийные работы — это первый этап, а второй — превращение башни в объект, доступный для туристов. Он уже сложнее.
«То, что там кирпичек на основании сегодня разрушается — да, понятно, это есть. Есть воздействие атмосферных осадков. Позитивная картина есть, но вопрос финансирования остается открытым. Это не 10 000 рублей», — сказал Гущин.
На Сююмбике есть серьезные трещины
Издалека не видно, но если подойти поближе, то можно увидеть трещины и разрушение кирпичной кладки в основании. С прошлого года защитники старины просят оградить опасный участок и заодно защитить башню Сююмбике от туристов. Гости города думают, что ее нужно обязательно потрогать, а еще положить в щели монетки. И вот результат:
В Комитете по охране объектов культурного наследия не видят причин для беспокойства. Они считают, что башня находится в удовлетворительном состоянии и ей ничего не угрожает. К тому же скоро ее ждет реставрация.
Кстати, со вчерашнего дня башня Сююмбике падает не только на снимках туристов, но еще и на новой купюре. Центробанк презентовал обновленные 1000-рублевые банкноты. На лицевой стороне — достопримечательности Нижнего Новгорода, на оборотной — Казани и Уфы.
Возможно, в башню Сююмбике будут пускать туристов