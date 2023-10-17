Москва вошла в список популярных направлений у туристов бархатный сезон
На Москву пришлось больше всего туристических поездок.
В бархатный сезон большинство бронирований отелей пришлись на Москву. Об этом рассказали специалисты сервиса OneTwoTrip, сообщает RT.
В частности, из 78% бронирований по внутренним направлениям, на столицу России пришлись 22,9%.
Северную столицу выбрали 14,9% путешественников. Это на 10% меньше, чем было годом ранее, отметили аналитики.
Третье место в рейтинге занял Адлер, на который приходится 4,8% бронирований отелей.
Что касается зарубежных направлений, возглавили список Стамбул, Ереван и Дубай.
Ранее сообщалось, что в этом году отдых в Краснодарском крае в ноябре подорожал.