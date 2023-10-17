Правительство выделит 52 млрд рублей на развитие туризма в России

В государственную российскую программу "Развитие туризма" на ближайшие три года заложили 52 миллиарда рублей. Об этом сообщил замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков.

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"Из них 43 миллиарда рублей — на 2024 год. Мы рассчитываем на 48-50 миллиардов рублей ежегодно до 2030 года. Целевые ориентиры к 2030 году — 140 миллионов турпоездок ежегодно, 238 тысяч новых гостиничных номеров", — приводит его слова "РИА Новости".

Еще в следующем году планируется запустить программу продвижения российского туристического бренда за рубежом, которая предусматривает в том числе участие в выставках и субсидирование зарубежных чартеров.