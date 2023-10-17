Туристы сменили вектор интереса

Наши жители по разным причинам стали реже выезжать за границу. Так что увеличился спрос на внутренние маршруты, а в связи с этим действительно возрос и интерес к ним.

© Вечерняя Москва

Туризм жив, он будет развиваться и в условиях санкций, и в условиях пандемии. Основная причина — отсутствие возможности или желания выехать в другие страны. Те же туристы, которые раньше отправлялись за рубеж, сейчас путешествуют по России. Люди сменили направление — вектор сместился в сторону внутреннего туризма. Повышение спроса на российские маршруты в каком-то смысле заставило отечественных отельеров и всю структуру туристического бизнеса «под тянуться» до уровня определенных стандартов инфраструктуры и сервиса. Сегодня достигнутые результаты устраивают людей, и они получают комфортное проживание и питание.

Все перечисленные причины, конечно же, играют на руку внутреннему туризму России. Безусловно, рост доходов бизнеса подразумевает больше возможностей и расширение инвестиций в эту отрасль. Очевидно, что будет только увеличиваться количество мест размещения в гостиницах и отелях, а также проводиться работа над улучшением сервиса. Квалификационные проверки для соответствия стандартам «звездности» могут открыть возможности гостиницам для привлечения клиентов. Но отели в любом городе и регионе могут ввести собственные эталоны в соответствии со спросом.