Ожидается, что Россия до конца года примет около 360 тыс. туристов из Китая

Кабмин ожидает, что Россия до конца года примет около 360 тыс. туристов из Китая
Правительство России ожидает, что около 360 тыс. туристов из Китая должны посетить Россию по итогам 2023 года. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, пишет ТАСС.
В то же время российское правительство ожидает, что и КНР со своей стороны примет до 470 тыс. россиян.
Чернышенко напомнил, что в 2022 году во время эпидемиологических ограничений из КНР в Россию въехали всего 29,7 тыс. человек, а из России в Китай — 17,4 тыс. туристов. А в 2023 году после снятия жестких ограничений в первом полугодии из Китая в Россию приехали 139,4 тыс. гостей, из России в КНР — 175 тыс.
В начале октября зампред комитета Госдумы по туризму Наталья Костенко заявила, что в России нужно расширить туристическое сотрудничество с дружественными государствами.
Недавно в России было названо самое популярное направление для путешествий россиян зимой. По данным портала Travelata.ru, им стал Таиланд. В зимнее время средняя стоимость поездки составляла 281 тыс. руб., уточнил портал.
Ранее власти Шри-Ланки анонсировали отмену визового сбора для граждан России, Китая, Индии, Таиланда и Индонезии.