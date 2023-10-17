Эксперты заявили, что лучшее время для посещения Дагестана – осень

В это время года здесь комфортная температура и снижение цен.

© runews24.ru

Эксперты советуют россиянам, желающим посетить Дагестан, отправиться в путешествие осенью. В октябре и ноябре в этом регионе отмечается снижение температуры воздуха до комфортных 20 градусов, а также цен на жилье и товары.

Поэтому недельное проживание в гостинице с завтраками обойдется на двоих обойдётся примерно в 47 тыс рублей и выше. А общая сумма, которую туристы потратят здесь за пять дней отдыха составит в пределах 60 тыс рублей.

При этом Дагестан славится красивыми пейзажами и интересными достопримечательностями, рассказал директор по коммуникациям МТС Travel Сергей Становкин. Кроме того, в октябре здесь начинается сезон сбора гранатов, поэту туристы смогут приобрести натуральный сок намного дешевле, чем в обычное время.