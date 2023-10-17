Британский турист рассказал о России и заявил, что хочет вернуться]

Британец хочет отправиться в путешествие по Транссибирской магистрали.

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Посетивший Россию британский турист рассказал, что хочет вернуться в страну, поскольку мечтает о самом захватывающем, по его мнению, путешествии.

В частности, мужчина хочет отправиться в путешествие по Транссибирской магистрали. Об этом в блоге на Яндекс.Дзен рассказала россиянка, знакомая с путешественником.

По словам женщины, британец уже посетил Россию несколько лет назад, но на Транссибирской магистрали не был.

Мужчина считает, что ехать так долго на поезде, это действительно что-то необычное. При этом его поражает, что поездка обходится так дешево.

«Это возможность пересечь огромную страну на поезде и добраться до самого востока», - приводит слова путешественника россиянка.