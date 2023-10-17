Эксперт предложил способ развития турпотенциала городов РФ

Помимо Сочи, Анапы, Москвы и Санкт-Петербурга в России есть города, имеющие серьезный туристический потенциал. Привлекать путешественников туда можно, улучшая инфраструктуру и внедряя новые льготы. Об этом рассказал руководитель федерального проекта «Парки России», член Общественной палаты РФ Сергей Буторин.

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Эксперт отметил, что в настоящее время наблюдается подъем внутреннего туризма, но необходимо дальнейшее развитие логистики.

"В этой связи вижу точки роста в знакомом всем, но в последние годы по ряду причин забытом россиянами маршруте так называемого Золотого кольца", — отметил Буторин в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

По мнению эксперта, власти этих городов должны объединиться и разработать новые способы привлечения туристов: подумать об улучшении инфраструктуры, удобств, эстетической и развлекательной составляющих.

Кроме того, туристов можно привлечь посредством субсидирования части стоимости путевок из муниципального бюджета.