Эксперт предложил способ развития турпотенциала городов РФ

Эксперт предложил способ развития туристического потенциала городов РФ
Помимо Сочи, Анапы, Москвы и Санкт-Петербурга в России есть города, имеющие серьезный туристический потенциал. Привлекать путешественников туда можно, улучшая инфраструктуру и внедряя новые льготы. Об этом рассказал руководитель федерального проекта «Парки России», член Общественной палаты РФ Сергей Буторин.
Эксперт отметил, что в настоящее время наблюдается подъем внутреннего туризма, но необходимо дальнейшее развитие логистики.
"В этой связи вижу точки роста в знакомом всем, но в последние годы по ряду причин забытом россиянами маршруте так называемого Золотого кольца", — отметил Буторин в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».
По мнению эксперта, власти этих городов должны объединиться и разработать новые способы привлечения туристов: подумать об улучшении инфраструктуры, удобств, эстетической и развлекательной составляющих.
Кроме того, туристов можно привлечь посредством субсидирования части стоимости путевок из муниципального бюджета.
Туристы уже активно начали бронировать путевки на Новый год. Больше всего вылетов на время праздников запланировано в Калининград, Сочи, Минеральные Воды, Иркутск и Мурманск. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе сервиса путешествий Tutu.