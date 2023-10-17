Казань включили в список городов с самыми красивыми набережными

Казань включили в список городов на Волге с самыми красивыми набережными для прогулок
Эксперты Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ включили Казань в список городов на Волге с самыми красивыми набережными для прогулок. Помимо столицы Татарстана они упомянули Ярославль, Рыбинск, Самару, Нижний Новгород и Волгоград, сообщает "РИА Новости".
"Прогулка по набережной от стен Казанского кремля и мечети Кул Шариф хороша в любое время суток: днем, особенно если светит яркое солнце, а вечером набережная залита разноцветными огнями. Подсветка в городе — сама по себе достопримечательность", — пришли к выводу эксперты.
Специалисты заявили, что туристам в Казани следует обратить внимание на Дворец земледелия, "Чашу" и мост "Миллениум". Также они посоветовали посетить экстрим-парк "Урам".
В период бархатного сезона Казань стала одним из самых популярных направлений у россиян — на гостиницы города приходится 3,1% заказов. С показателем 22,9% заказов рейтинг возглавила Москва. Второе место занял Санкт-Петербург с долей в 14,9%. Тройку лидеров замкнул Адлер с 4,8%.