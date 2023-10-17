Казань включили в список городов с самыми красивыми набережными

"Прогулка по набережной от стен Казанского кремля и мечети Кул Шариф хороша в любое время суток: днем, особенно если светит яркое солнце, а вечером набережная залита разноцветными огнями. Подсветка в городе — сама по себе достопримечательность", — пришли к выводу эксперты.