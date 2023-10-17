Стало известно, куда россияне планируют поехать на Новый год

Туристы уже активно начали бронировать путевки на Новый год. Больше всего вылетов на время праздников запланировано в Калининград, Сочи, Минеральные Воды, Иркутск и Мурманск. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе сервиса путешествий tutu.

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— Спрос на полет в Калининград из Москвы составляет 26,5 процента, в Сочи — 10,8 процента, — говорится в сообщении.

Что касается перелетов в Минеральные Воды, то среди туристов такой маршрут выбирают порядка 7,6 процента путешественников, в Иркутск — около 5,4 процента, а в Мурманск — 4,9 процента туристов.

На поезде из столицы едут в Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, а также в Краснодар, Казань и Нижний Новгород. При этом спрос на железнодорожные билеты в Санкт-Петербург из Москвы составляет порядка 17,9 процента, а в Ростов-на-Дону — 6,9 процента. В свою очередь путешествие на поезде в Краснодар выбирают 5,9 процента туристов, в Казань — порядка 4,7 процента, в Нижний Новгород — 3,9 процента.

Среди прочего аналитики выяснили, какую сумму предполагает средний чек на железнодорожный переезд из Москвы в пункт назначения. В частности, на путешествие в Санкт-Петербург придется потратить около 2,8 тысячи рублей, в Ростов-на-Дону — порядка 4,5 тысячи рублей.

Чтобы посетить Краснодар, Казань и Нижний Новгород, туристы в среднем тратят на билеты от 1 тысячи до 5,5 тысячи рублей.