Сочинские «33 водопада» приведут в порядок

Рекреационный комплекс «33 водопада», расположенный в Сочинском национальном парке, будет реконструирован. Согласно планам местных властей, как сами водопады, так и прилегающие территории будут приведены в надлежащий вид в едином современном стиле.

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Как уточнили в Сочинском нацпарке, водопады пострадали не только от проливных дождей, но и людей, которые арендуют здесь около десятка участков. Некоторые из них возвели на своих участках самострои.

Со всеми арендаторами сейчас работают профильные отделы нацпарка, самострои будут снесены, рассказал и.о. директора Сочинского национального парка Сергей Шевелев.