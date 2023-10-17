Эксперты назвали лучшие места для рыбалки в Татарстане

Наиболее богатый улов этой осенью ждет татарстанцев на реках Волге, Каме, Вятке и Мелекеске. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс Путешествия".

© Unsplash

В Волге водятся более 70 видов рыбы, в том числе судак, щука и берш. Осенью на крючок нередко попадаются щука, лещ и карась. Также есть шанс поймать окуня, сома или сазана. Доехать до рыбного места на Волге в пределах Казани можно на общественном транспорте. Для этого нужно добраться на метро до остановки "Площадь Габдуллы Тукая", пересесть на автобус 10а и выйти на "Речном техникуме" на Кировской дамбе.

На Каме лучшие места для рыбной ловли расположены рядом с Елабужским Чертовым городищем и на пересечении реки с Волгой. В ноябре там ловят судака, окуня, щуку, налима. Кроме того, в Каме водятся плотва, лещ, язь, ерш и сом. Доехать из Казани до Елабуги можно на автобусе за три-четыре часа.

На Вятке рыбалку можно устроить в городе Мамадыше. Там водятся налим, лещ, щука и сазан. Клюнуть на крючок также могут ерш, судак, окунь, язь, красноперка и плотва. На автобусе дорога из столицы Татарстана до Мамадыша занимает от двух часов.