Ученый предложил брать с туристов по 50 тысяч рублей за посещение Байкала

Необходимо ввести «экономический барьер» в виде въездной платы порядка 50 тысяч рублей, чтобы сдержать поток туристов на Байкал, страдающий из-за нехватки инфраструктуры. Такое мнение выразил научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян.

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"Диких туристов, которые туда приезжают, в этом году было уже 3 миллиона… Сколько эта территория может принять организованных туристов?" — задается вопросом ученый.

Данилов-Данильян отметил, что значительный рост посетителей Байкала ожидается в ближайшие годы, однако создание необходимой инфраструктуры требует большего времени.

Ученый добавил, что в настоящее время баланс между пропускной способностью инфраструктуры и реальным количеством диких туристов нарушен десятикратно. Потому необходимо создать экономический барьер, чтобы сдержать поток неорганизованных туристов и сохранить озеро, передает агентство экономической информации «Прайм».