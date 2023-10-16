Названо самое мистическое место России
Плато Воттоваара в Карелии назвали самым «мистическим» местом России. Об этом сообщает портал Russia Today со ссылкой на исследование «Туту.ру».
По данным издания, это место считается жителями страны наиболее загадочным. Россиян удивляют происходящие в этом месте магнитные отклонения и сбои в работе техники.
Кроме того, в список мистических объектов Карелии попали также «живые камни» сейды — священные объекты саамов.
«Ни труднодоступность этих мест, ни отсутствие инфраструктуры не отпугивают туристов. Добраться сюда можно только на внедорожниках, а местные жители с удовольствием соглашаются стать проводниками», — цитирует издание слова экспертов.
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