5 самых популярных городов России для осеннего отдыха

По объему бронирований на осень 2023 года Екатеринбург занял 2% от всех резервов жилья в стране, тем самым он вошел в пятерку наиболее популярных городов у россиян-туристов, сообщили в сервисе Bronevik.

© Unsplash

Сервис регулярно отслеживает данный показатель, и, например, год назад столица Среднего Урала была на восьмом месте. В это раз город уступил лишь двум столицам и Казани, известным на весь мир, а также Адлеру. Если сравнивать с цифрами прошлого года, то на середину октября сервис фиксирует превышение показателей на 50%.

Один из показательных отрезков – длинные ноябрьские выходные с 3 по 5 ноября.

«Зaбронировaть отель или aпaртaменты можно в cреднем зa 4 тысячи рублей в cутки нa двоих без учетa зaвтрaков», – сообщили в пресс-службе.