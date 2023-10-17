Пассажирка устроила скандал из-за детей в самолете

Рейс AZUR air Даламан – Екатеринбург был задержан на несколько часов из-за скандала на борту. Одной из пассажирок не захотелось лететь в самолете с маленькими детьми, рассказали сами родители одного из грудничков.

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Борт AZUR air должен был отправиться из турецкого аэропорта в Кольцово вечером 14 октября. Но уже во время посадки пассажиры поняли, что по расписанию они вряд ли вылетят. По словам попутчиков, одна из туристок, как только поднялась на борт, во всеуслышание заявила, что не полетит в одном самолете с детьми. В салоне находилось несколько младенцев и ребят дошкольного возраста.

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«Достали эти дети, ненавижу этот детский сад! Ну-ка сядьте все по местам и прижмите жопы!» – начала кричать женщина.

По словам родителей детей, причина такой реакции непонятна. На вид она была трезва и перед посадкой не подавала признаков приближающейся истерики. Кроме того, все малыши вели себя спокойно и никто в салоне не жаловался на их поведение.

«Я бы не сказала, что она была пьяна, но ее просто несло словесно на весь самолет», – пояснила очевидица событий.

Тем не менее женщину попытались успокоить. Сначала сами пассажиры. Потом к ним подключились бортпроводники. Они вежливо попросили скандалистку сесть на место и не нарушать правопорядок. Когда уговоры не подействовали, в салон вышел командир воздушного судна и заявил, что рейс будет отменен, если женщина не перестанет кричать.

В итоге в дело пришлось вмешаться полицейским. Спустя несколько часов после начала скандала они поднялись на борт и вывели женщину на свежий воздух. Самолет отправился на Урал уже без нее.

Впрочем, есть и другая позиция по поводу произошедшего. Еще один пассажир рейса поделился в соцсетях своим видением инцидента. По его словам, дети действительно вели себя беспокойно, а женщина лишь попросила стюардов рассадить их по местам.