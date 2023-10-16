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С туристов предложили взимать 50 000 рублей за посещение Байкала

Для приезжающих на Байкал туристов требуется установить въездную плату в размере 50 000 рублей. С соответствующим предложением выступил научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян, сообщает "Прайм".

Такой "экономический барьер" необходим для сдерживания потока туристов на Байкал, который страдает из-за нехватки инфраструктуры, считает эксперт. По его словам, через два-три года количество посетителей достигнет пяти миллионов человек в год.

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"Диких туристов, которые туда приезжают, в этом году было уже 3 миллиона… Сколько эта территория может принять организованных туристов? Это, конечно, не 3 миллиона, это, скорее, три сотни тысяч, не более того", – высказался на этот счет ученый.

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