За три года турпоток на Сахалин и Курилы вырос в полтора раза

Самый быстрый в РФ рост доли бронирований отелей, по данным сервиса "Яндекс Путешествия", отмечен в Сахалинской области: осенью 2023 года по сравнению с тем же периодом 2022-го этот показатель увеличился на 17,6%.

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Чем так привлекают острова, рассказал министр туризма региона Артем Лазарев.

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Артем Александрович, можно ли на Сахалине и Курилах обеспечить круглогодичный отдых?

Артем Лазарев: На Сахалине и Курилах, как и в других дальневосточных регионах, два ярко выраженных сезона: летний и зимний. Последний прежде всего связан с катанием на горнолыжном курорте "Горный воздух", который уже стал всесезонным. Межсезонье достаточно короткое: конец октября - ноябрь и май - начало июня. Заполнить его можно активными путешествиями, трекингом, например, по Курилам.

Растет ли туристический поток в регион?

Артем Лазарев: Да, в последние годы отмечаем стабильный рост по количеству размещений в гостиничном фонде: если в 2020 году в области побывали 194 тысячи туристов, то в 2021-м - 211, в 2022-м - 224,5 тысячи. В прошлом году было 302 тысячи турпоездок, а за восемь месяцев 2023-го - уже 350 тысяч.

Вместе с тем у нас нет цели до бесконечности наращивать количество туристов. Мы, скорее, работаем над созданием инфраструктуры, которая позволит людям проводить больше времени на Сахалине. Сегодня 75% гостей отдыхают у нас от 1 до 5 дней. Наша задача - сделать так, чтобы туристы прилетали на срок от 5 до 12 дней и, побывав здесь один раз, возвращались снова и снова.

Повышенный спрос отмечается на путешествия по Курилам, и единственный сдерживающий фактор - отсутствие свободного номерного фонда. Сегодня там около 250 номеров, в перспективе их количество увеличится, но не более, чем до 1-1,5 тысячи, чтобы сохранить баланс между антропогенным воздействием на экосистему островов и туристическим интересом.

Тем более есть ограничения по пропускной способности аэропортов, несмотря на то, что в сезон в некоторые дни количество рейсов на Итуруп доходит до четырех в день.

Рост потока меняет структуру занятости. Хотя у нас 34 туроператора и около 100 туристических компаний и ИП, они не могут удовлетворить весь спрос. И многие жители области, имеющие личный автотранспорт, начали предоставлять в том или ином виде экскурсионные услуги. Практически все курильчане сдают свои квартиры внаем путешественникам, а в селе Новиково жители перепрофилировались и, используя свой маломерный флот, опекают гостей.

В Южно-Сахалинске сдан крупнейший в ДФО аэропорт, который может принять до 5 миллионов пассажиров в год. Фото: Из архива Министерства туризма Сахалинской области

Давайте "нарисуем" портрет вашего туриста.

Артем Лазарев: Если говорить про 2021-2022 годы, то больше половины приезжавших в Сахалинскую область - мужчины, преимущественно неженатые, в возрасте от 20 до 45 лет и с доходами ниже средних. В текущем году, судя по данным туроператоров, стало больше людей с доходами средними и выше средних.

Больше всего пока едут из регионов Дальнего Востока, а также из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Красноярска, то есть из тех городов, с которыми есть прямое авиасообщение. Тем более, что авиаперелеты субсидируются из федерального бюджета и поэтому доступны.

Зимний сезон не за горами. Он будет вполне традиционным или планируете что-то необычное?

Артем Лазарев: На Сахалине одна из лучших зим: солнечно, тепло, много снега. И трассы у нас шикарные. Ядро зимнего отдыха - это, безусловно, комплекс "Горный воздух". Кстати, единственный горнолыжный курорт в стране, который расположен в черте города: можно в день прилета сразу встать на лыжи.

В нынешнем сезоне протяженность трасс остается прежней - 32 километра. В следующем году начинаем строить новый подъемник, а с зимы 2024-2025 годов - поэтапно наращивать длину горнолыжных спусков.

Развиваются услуги по фрирайду: организаторы закупили снегоходы и возят на горы в окрестностях Южно-Сахалинска желающих прокатиться по целине, по девственным склонам. Первые шаги делает ски-альпинизм - такая активность очень популярна, и у нас зарегистрирована федерация ски-альпинизма. Предлагаем туры на снегоходах, на собачьих упряжках.

Темпы роста зимнего турпотока - порядка 18-20% каждый год. Количество проходов на "Горном воздухе" в прошлом зимнем сезоне достигло 1,7 миллиона. Курорт посетили 261 тысяча человек, и это при том, что сезон закончился на месяц раньше обычного. Если в этом году начнем 1 декабря и завершим в середине апреля, то, думаю, около 300 тысяч туристов примем.

Есть ли программа развития отрасли?

Артем Лазарев: Правительство Сахалинской области уже завершает разработку генеральных планов всех муниципальных образований на ближайшие 20 лет, где также заложены целевые индикаторы создания туристической инфраструктуры. Например, в Александровске-Сахалинском планируется строительство яхт-марины и восстановление мест, связанных с чеховским наследием. А, скажем, в Ногликском районе делаем акцент на термальных источниках, рыбалке и традиционном быте коренных народов.

Везде сформированы земельные участки и созданы функциональные основы для развития туризма. Дальше все будет зависеть от инициативы местных властей и инвестиционной активности бизнеса.

В августе в Южно-Сахалинске сдан крупнейший в ДФО аэропорт, который может принять до 5 миллионов пассажиров в год. Это поможет увеличить поток туристов, нарастить его к 2030 году до 700-900 тысяч. Больше нам не надо, иначе потеряем все то, ради чего туристы стремятся на Сахалин.

Какие трудности в развитии туристической отрасли вы видите?

Артем Лазарев: Нам крайне хотелось бы развивать морской туризм, но отсутствуют гидротехнические сооружения. И это в островном регионе! Необходимо строительство эллингов, яхтенных марин, мобильных причалов.

Есть проблемы с обслуживанием флота. Бизнесмены, развивающие яхтинг, по окончании сезона вынуждены отправлять катера во Владивосток для технического сервиса. Нужны кадры для работы на судах и доки для ремонта плавсредств.

Заключено соглашение о строительстве верфи в Корсаковском порту. Там будут производить маломерный флот из композитных материалов. Первый катер должны спустить на воду в конце 2025 года.

А если удастся приобрести круизный лайнер и поставить его на линии Сахалин - Курильские острова или Владивосток - Сахалин - Курилы - Камчатка, это будет самое популярное направление.

Какие инвестпроекты в сфере туризма реализуются в области?

Артем Лазарев: На Сахалин пошли инвесторы, потому что они видят здесь растущий рынок и оценивают потенциал островов - экологически чистых, комфортных для проживания, с большим количеством ресурсов как сырьевых, так и рекреационных.

Аналитика показывает, что турпоток сдерживает только нехватка качественного номерного фонда. И вот в районе "Горного воздуха" строятся две 5-звездочные гостиницы, в следующем году начнется сооружение 4-звездочной. Проект "Долина айна" предусматривает создание более 2600 номеров при инвестициях свыше 30 миллиардов рублей. Отель по стандартам Hilton появится в районе "Сити Молла".

Строятся новые подъемники, чтобы увеличить общую протяженность горнолыжных трасс до 90 километров, как поручил вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

Такая цифра - серьезный аргумент не только для дальневосточников, но и для туристов из стран АТР, чтобы сделать выбор в пользу Сахалина. А налоговые преференции, представляемые ТОРами, - дополнительный стимул для принятия решения об инвестировании.

Как реализуется национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства?

Артем Лазарев: По нацпроекту наш приоритет - развитие детского социального туризма. Например, в этом году программой для школьников с 5-го по 11-й классы мы охватим около 35 тысяч детей. В частности, в рамках профориентационный деятельности будем возить учащихся на ведущие промышленные предприятия. Воспитываем у ребят любовь к Родине и родному краю.

Благодаря федеральной поддержке создаем некапитальные средства размещения - кемпинги, глэмпинги. Эти меры позволяют быстро нарастить номерной фонд, когда за два-три месяца можно поднять либо геодезический купол, либо А-фрейм. В прошлом году мы поддержали девять предпринимателей, строивших нестационарные средства размещения. Да и людям нравится такой формат, он хорошо вписывается в природной локации, где невозможно возвести капитальные сооружения.

Что отличает Сахалинскую область от других регионов?

Артем Лазарев: Турист, приезжающий на острова, обычно живет в Южно-Сахалинске и отсюда осуществляет радиальные выезды. И видит, что это один из самых чистых городов страны. Это очень зеленый и яркий город: мы постоянно увеличиваем количество высаженных на улицах цветов. В 2021-м их было 300 тысяч, в прошлом году - 600 тысяч, а в этом - миллион! Фасады домов украшают муралы.

Южно-Сахалинск считается самым безопасным в России. У нас действует система "Безопасный город", камеры стоят в общественном транспорте и даже в каждом домофоне.

Транспорт становится экологически чистым, появилось наземное метро, закупаются дополнительные поезда, чтобы было удобно путешествовать на север. РЖД предлагает открыть некий аналог "Восточного экспресса" для путешествия между муниципальными образованиями с ночевками в вагонах.

Туристические локации у нас расположены очень компактно. То, что на Камчатке вы увидите за неделю, на Сахалине и Курилах посмотрите быстрее - и белые скалы, и горячие источники, и кипящие реки, и вулканы, и медведей. Еще успеете поесть устриц, порыбачить, сходить в корейский онсен и познакомиться с чеховским наследием.