5 причин побывать на Смоленщине

Смоленск называют западным щитом России. Польско-литовские захватчики, армия Наполеона, вермахт Гитлера – все здесь встречали ожесточенное сопротивление.

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Древний Смоленск, которому исполнилось 1160 лет, притягивает туристов, как сильный магнит. Причин приехать сюда много, но есть пять самых веских, чтобы начать планировать путешествие.

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Первая причина: погрузиться в историю Города-героя

Первая причина приехать в Смоленск – это историческая экскурсия по городу. Местные жители обидятся, если вы спросите: «Где у вас тут Кремль?» Здесь его нет, а есть крепостная стена, точнее, ее фрагменты. В XVII веке весь город был крепостью: шесть километров неприступных фортификационных сооружений. Оборону всегда держали самоотверженно. От войск Сигизмунда Третьего отбивались 20 месяцев, хотя мушкетное оружие тогда било максимум на 100 метров. За свои ратные подвиги стрельцы получали золотые копейки, которые вешали на шапку или одежду. Копейка – прапрабабушка современных медалей.

Успенский собор – еще одна гордость горожан. В 1677 году, после возвращения города России, началось строительство храма. Возводили его 100 лет. Сегодня в нем потрясающей красоты иконостас, но главное – хранящиеся святыни. Среди них икона «Богоматерь Одигитрии Смоленская» конца XVI века. Именно этот образ был на Бородинском поле, около него молился фельдмаршал Михаил Илларионович Кутузов, перед ним преклоняла в молитве колени вся русская армия.

В Смоленске бережно хранят память о Великой Отечественной войне. У крепостной стены – 41 воинское захоронение. Здесь же бюст Михаила Егорова, уроженца Смоленской области. Это он с Мелитоном Кантарией водрузил знамя Победы над Рейхстагом.

«Курган Бессмертия» – мемориал на юго-западной окраине Смоленска, открытый к 30-летию Победы. Землю на него свозили с братских могил со всего Советского Союза. На месте казни участников смоленского подполья, – более двух тысяч человек, среди которых много подростков, –- установлена«Скорбящая мать». Звание «Город-Герой» Смоленску присвоили в 1985 году. Здесь многое напоминает о подвиге смолян в той войне.

«Историки рассказывают, что одному из таких безымянных подростков было всего 14-15 лет. Он был скрипачом, получил документ, разрешающий во время комендантского часа появляться на улице. Играл в ресторане бывшей гостиницы «Смоленск» или, как ее называли немцы, отель «Молотов», и в скрипке проносил взрывчатку, – по чуть-чуть, каждый день. Однажды прогремел огромный взрыв. Под Смоленском в течение двух лет находился штаб группы армий Вермахта «Центр», многие офицеры этого штаба находились в то время в этом ресторане».

Вторая причина: посетить «место силы»

Национальный парк «Смоленское Поозерье» занимает 3% всей территории области. Место силы появилось 10 тысяч лет назад, когда сошел Валдайский ледник. После него остались холмистые гряды и 35 уникальных озер.

В парке проложено много экологических троп. Например, на маршруте «В царстве бурого медведя» стоит стенд с оргстеклом. Заглянул в окошко – и видишь мир медвежьими глазами. Другая тропа приводит к лошадям Пржевальского.

«В национальном парке живут самец и самка лошади Пржевальского, и туристам советуют брать с собой морковку или яблоко для них. Хотя дикая лошадь Пржевальского абсолютно не приручаемая, эти животные – исключение: сразу подходят к человеку и ждут угощение».

В населенном пункте рядом с нацпарком располагалось имение генерал-майора Николая Михайловича Пржевальского. Здесь восстановлен дом-музей великого путешественника и военного разведчика.

В своих экспедициях по Центральной Азии Николай Пржевальский провел в общей сложности 18 лет. Он собрал важнейшую для Российской Империи информацию о Монголии, Китае и Тибете. Попутно сделал множество открытий.

В рабочем кабинете географа на столе лежат книги, карта с пометками, сделанными его рукой, в соседней комнате – кусочек доски с прощальной надписью. Перед отъездом он написал красным карандашом: «5 августа 1888 год. До свидания, Слобода». Еще до Великой Отечественной войны фрагмент вырезали из колонны, и он чудом сохранился.

В свою Слободу Николай Пржевальский больше не вернулся. В своей пятой по счету экспедиции он умер от брюшного тифа. Но память о выдающемся путешественнике бережно хранят в Смоленске, и этот музей надо посетить обязательно.

Третья причина: побывать на льняном производстве

На Смоленщине можно посетить необычный завод. Он начинается с витрины продукции, получаемой из льна: самое ценное – длинное волокно. Представлены и хлопкоподобный котонин, или льняная вата, брикеты для печи, похожие на халву, образцы тканей и ниток.

«В XVIII-XIX веках пенька, веревка изо льна, была основным товаром, который экспортировали за границу. Это приносило доход вместо нефти и газа».

Исходный материал, рулоны льна, называют треста. Каждый весит по 300 килограммов. Кстати, растение не косят, а выдергивают с корнем: дорог каждый сантиметр.

У промышленных туристов здесь начинается квест: добыть льняное волокно из тресты. Кусочек ломают в руках и будто стирают. В результате костра отлетает, а в руках останется волокно, льняная нитка.

В промышленном производстве льняное волокно добывают при помощи машин. Рулоны раскатывают операторы, проверяют, чтобы в массе не остались камни и палки. Лента тресты попадает на мялку, где происходит проминка, а затем огромная турбина своими вилами сбивает, соскабливает костру. Костра падает в подвальный этаж, короткое волокно по трубопроводу сжатым воздухом гонится в цех котонизации. Длинное волокно сортируют рабочие и отправляют на фабрику.

Четвертая причина: выковать себе счастье

На Смоленщину нужно обязательно приехать для того, чтобы выковать счастье. Это можно сделать во Фленово – месте потрясающей красоты и истории всего в двадцати минутах от Смоленска.

В этом помогут местные кузнецы. Например, Федор Михайлович помог выковать кулон в виде сердца, который принесет счастье и любовь его владельцу.

Для того, чтобы металл стал податливым, его нужно нагреть. Температура костра – 800 градусов, но кузнец с помощью мехов, постепенно выпускающих воздух в угли, увеличивает температуру вдвое. Выверенными движениями кузнец Федор формирует сердечко. Вся работа в умелых руках занимает не больше трех минут. Чтобы счастье было на сто процентов твоим, гостю нужно самому постучать молотком. Потом шлифовка, обжиг, и кулон начинает красиво переливаться. Ну и в самом конце – сказка от кузнеца Федора.

«Поздно ночью, когда мы спим, по нашему городу, мимо наших домов летают маленькие розовые единорожки, и каждому, у кого есть такие сердечки и подковки, кладут туда маленький кусочек счастья. Человек утром просыпается и думает: какой прекрасный сегодня день, как здорово, и он говорит всем добрые слова, совершает добрые поступки и счастливых людей становится больше. Будьте счастливы, люди добрые!»

Пятая причина: насладиться днепровской кашей

Блюда традиционной кухни – вкусная причина приехать в Смоленск. Самое знаменитое фирменное блюдо – это Днепровская каша. Река Днепр берет начало в Смоленской области, отсюда и название блюда. Гастрономический бренд Смоленщины известен на всю страну.

Исследователь местной кухни Натали Космачева показала, как готовится эта каша. В растопленное сливочное масло добавляют много фундука, для более насыщенного вкуса еще и ложку топленого масла. Затем всыпают главный ингредиент – перловую крупу, и сразу перемешивают. Еще один важный элемент – томатный сок с травами. В конце добавляются тертый сыр и раки. Днепровскую кашу всегда заказывают на свадьбы и банкеты.

«Днепровская каша в 2021 году победила на фестивале «Русское поле», заняв первое место среди всех каш России. Она считается самой лучшей кашей. В августе этого года смоленские повара установили мировой рекорд, когда приготовили 1812 килограммов каши и раздали в Москве 8 тысяч порций».