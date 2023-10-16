Туристы рассказали всю правду о Сочи: второй раз не поедут
Туристы заявили, что нельзя молчать о том, что в море в Сочи сливают канализацию. А местные жители уверены, что в плохой экологии виноваты сами отдыхающие.
«Считается, что каждый россиянин должен хотя бы раз в жизни съездить на отдых в Сочи. Поэтому решать вопрос с канализацией вообще не будут. Ну приедет такой россиянин в Сочи впервые, искупается в сточных водах и заречется приехать еще. Так сочинцам и не надо, чтобы отдыхающий второй раз приезжал!» – цитирует туриста «Блокнот».
Но говорить о минусах отдыха в Сочи все же надо, уверены туристы. Это может сэкономить время и деньги людей, планирующих отдых. В свою очередь, местные жители соглашаются, что море не самое лучшее, но отмечают, что без туристов на курорте чище, потому что никто «не гадит под каждый куст».
Туристы и ранее жаловались на сброс канализации в Черное море на разных курортах, в том числе Сочи. Некоторые из таких сообщений проверяла прокуратура и брала на контроль для устранения. Ранее «ФедералПресс» писал, что туристы услышали взрыв в Сочи. Как оказалось, в этом время уничтожали вражеские беспилотники.