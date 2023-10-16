Туристы рассказали всю правду о Сочи: второй раз не поедут

Туристы заявили, что нельзя молчать о том, что в море в Сочи сливают канализацию. А местные жители уверены, что в плохой экологии виноваты сами отдыхающие.

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«Считается, что каждый россиянин должен хотя бы раз в жизни съездить на отдых в Сочи. Поэтому решать вопрос с канализацией вообще не будут. Ну приедет такой россиянин в Сочи впервые, искупается в сточных водах и заречется приехать еще. Так сочинцам и не надо, чтобы отдыхающий второй раз приезжал!» – цитирует туриста «Блокнот».

Но говорить о минусах отдыха в Сочи все же надо, уверены туристы. Это может сэкономить время и деньги людей, планирующих отдых. В свою очередь, местные жители соглашаются, что море не самое лучшее, но отмечают, что без туристов на курорте чище, потому что никто «не гадит под каждый куст».