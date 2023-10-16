Mriya Resort & SPA запускает конкурс дизайн-проектов

Mriya Resort & SPA запускает всероссийский открытый конкурс дизайн-проектов
Mriya Resort & SPA запускает конкурс на создание уникальной инфраструктурной локации – функционирующего Маяка на территории яхтенной марины, который послужит важным навигационным ориентиром для мореплавателей. Призовой фонд конкурса составляет 500 000 рублей.
Конкурс дизайн-проектов - инициатива курорта Mriya Resort & SPA, направленная на поиск перспективных специалистов в области архитектуры, дизайна и строительных решений. Участники конкурса получат уникальную возможность пополнить портфолио, рассказать о себе широкой аудитории и получить признание экспертов отрасли.
Самвел Саруханян, генеральный директор курорта Mriya Resort & SPA:
“Мы запускаем конкурс дизайн-проекта на создание уникального архитектурного арт-объекта. Наша цель не просто построить маяк, но и сделать его новой точкой притяжения для всех жителей и гостей полуострова. Приглашаем специалистов принять участие в конкурсе и внести значимый вклад в развитие инфраструктуры Крыма. Этот опыт позволит не только проявить свои творческие способности на практике, но и участвовать в создании объекта, который станет новым культурным достоянием региона и точкой притяжения для тысяч людей.”
Для участия в конкурсе требуется выполнить творческое задание и создать дизайн-проект уникального арт-объекта в виде маяка, который будет соответствовать эстетике курорта и гармонично вписываться в окружающую среду.
Для участия в конкурсе приглашаются архитекторы, дизайнеры, скульпторы, художники, архитектурные бюро, студии и мастерские, проектные и строительные организации. Предоставить конкурсные работы необходимо до 14 ноября 2023 года. Результаты конкурса будут объявлены до 1 февраля 2024 года. Призовой фонд конкурса составляет 500 000 рублей, который разделят между собой 1 и 2 место (1 место - 300 000 руб; 2 место - 200 000 руб).
Торжественное открытие маяка запланировано на август 2024 года в рамках празднования десятилетия курорта Mriya Resort & SPA.
Ознакомиться с правилами конкурса и отправить заявку можно на сайте организатора.