Mriya Resort & SPA запускает конкурс дизайн-проектов

“Мы запускаем конкурс дизайн-проекта на создание уникального архитектурного арт-объекта. Наша цель не просто построить маяк, но и сделать его новой точкой притяжения для всех жителей и гостей полуострова. Приглашаем специалистов принять участие в конкурсе и внести значимый вклад в развитие инфраструктуры Крыма. Этот опыт позволит не только проявить свои творческие способности на практике, но и участвовать в создании объекта, который станет новым культурным достоянием региона и точкой притяжения для тысяч людей.”